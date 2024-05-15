Блогер Блиновская подает в суд с заявлением о банкротстве

Основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская заявила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Об этом сказано на портале Федресурс.

В качестве кредиторов выступают ФНС и банк ВТБ. Сейчас Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие считает, что блогер применяла незаконное дробление бизнеса, занижала полученные доходы и не платила налоги в период с 2019 по 2021 годы.

Блогер признала свою вину и раскаялась в содеянном. Сейчас она находится под арестом до 26 июля.

Недавно мы писали, что Елена Блиновская подала суд, чтобы признать требования налоговиков недействительными, однако иск отклонили.