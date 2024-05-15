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НДС

Предоплата за будущий экспорт не облагается НДС

При экспорте товаров ставка НДС 0%, а с предоплаты за эти товары платить НДС не надо. Даже если товаров еще нет – они в процессе производства.

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.02.2024 № 03-07-08/15639.

Ситуация такая: компания планирует экспортировать будущую вещь, которая подлежит регистрации и считается недвижимостью – например, морское судно. Вещь будут строить в России и потом вывозить в другую страну. По договору предусмотрена предоплата.

При реализации товаров, вывезенных из РФ, моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, подтверждающих нулевую ставку.

Исчислять НДС с предоплаты, полученной от иностранного покупателя в счет будущей поставки недвижимости, не требуется.

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