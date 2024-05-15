Незаконная банковская деятельность на кредитах привлекла порядка 1 млрд рублей

В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Волгограду задержали участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Организатор группы — 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая постепенно погасить задолженность.

Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Тогда граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась.

По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК.

Проведены 28 обысков, в ходе которых изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 автомобилей.

Фигуранты задержаны полицейскими при участии Росгвардии.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.