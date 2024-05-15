Для вычета по НДФЛ на обучение за 2023 год справка не нужна

Новый порядок оформления социального вычета по НДФЛ со справками действует только по расходам с 2024 года.

Об этом сообщает УФНС по г. Москве в письме от 05.04.2024 № 20-21/043125@.

По расходам с 2024 года для вычета на обучение нужна справка. Она заменяет собой весь комплект документов, который нужен был раньше.

Про новые справки для соцвычета на обучение, лечение, фитнес, добровольное страхование мы рассказывали тут.

При этом в ходе камеральной проверки налоговики могут затребовать у человека необходимые документы – запросить их подлинники.

По расходам на обучение до 01.01.2024 для вычета нужны такие документы: договор с образовательным учреждением;

платежные документы — платежка, кассовый чек и т. д.

Ранее аналогичные разъяснения давала ФНС в письме от 29.01.2024 № ЗГ-2-11/1162.