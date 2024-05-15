Факт премирования должен зависеть от выполнения нормативов, наличия убытков у компании

Бывший генеральный директор электросети одного из районных центров Ивановской области обвиняется в хищении финансовых средств путем премирования самого себя.

Установлено, что в период с 2013 по 2021 годы он разработал и реализовал преступную схему по хищению денежных средств указанной организации. Используя должностное положение, фигурант ввел в практику издание приказов о премировании с обязательным включением себя самого в список поощряемых лиц.

Приказы издавались независимо от выполнения нормативов по потерям электроэнергии при ее передаче и имеющимся убыткам.

В результате незаконных действий бывшего гендира предприятию причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Следствием возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК — присвоение или растрата в особо крупном размере. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд, сообщило МВД.