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Личные финансы

Росстат будет по-новому следить за расходами россиян

На портале госзакупок появился контракт от Росстата на выполнение научно-исследовательской работы, которая изменит методику исследований финансового положения жителей страны.

Исполнителям предстоит внедрить интегрированную систему сбора данных о расходах. Будут совмещены опросные методы и «внешние источники информации». При условии, что они содержат детальные сведения о тратах.

Сейчас Росстат считает расходы семей на основе ежеквартальных исследований бюджетов 48 тысяч респондентов. Его проводят по опросам и дневниковым записям расходов, которые семьи ведут самостоятельно. Об этом пишет РБК.

«Большие объемы данных о совершенных покупках собираются, например, торговыми сетями и аккумулируются в платежных системах банков. Эти массивы информации потенциально могут быть использованы для обогащения данных, собираемых в рамках выборочного наблюдения», — сказали в Росстате.

Собеседники издания считают, что будущим исполнителям заказа будет непросто собирать информацию о расходах из «внешних источников», поскольку они могут относиться к банковской тайне, которую запрещено передавать третьим лицам.

Новое исследование позволит лучше определить поведенческие и социально-экономические особенности россиян прежде всего с высоким уровнем доходов — более 100 000 рублей в месяц. В 2023 году столько зарабатывали только 11,2% населения.

Кроме того, Росстат будет уделять внимание расходам многодетных семей, чтобы проанализировать качество жизни этой категории.

«Многодетные семьи сейчас переместились в фокус семейно-демографической политики (например, в поручениях президента по итогам послания Федеральному собранию есть целевой показатель снижения уровня бедности среди многодетных семей до 12%). Отсюда запрос на более подробное изучение уровня и качества жизни многодетных семей, в том числе чтобы выработать дополнительные формы их поддержки», — сказала старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.

В 2023 году Росстат зафиксировал минимальный исторический уровень бедности в 8,5%. За границей бедности живут 12,4 млн человек.

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