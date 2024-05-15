IT-компаниям нужно до 1 июня подтвердить аккредитацию

С 8 мая до 1 июня 2024 года IT-компании должны подтвердить госаккредитацию, указать долю доходов от профильной деятельности, а также внести сведения о продаже программ, включенных в реестр отечественного ПО.

Минцифры напоминает, что IT-компании должны каждый год подтверждать государственную аккредитацию. В этом году это можно сделать с 8 мая по 1 июня включительно на портале Госуслуг.

В форме нужно указать информацию о доле доходов от деятельности в области IT, ссылку на сайт компании, а правообладателям программного обеспечения дополнительно внести сведения о наименовании продукта и его номер в реестре российского ПО. Если был доход от продажи такого софта, его также следует указать.

«Все аккредитованные ИТ-компании, в том числе получатели льгот, должны подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с указанием кода 20009. В противном случае они лишатся аккредитации», — сказано в телеграм-канале министерства.

Компаниям, которые были созданы в 2024 году, не нужно подавать заявление на проверку. Также без подтверждения аккредитации могут обойтись те, кто подал заявление и получил аккредитацию после 25 апреля 2024 года, и IT-фирмы, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в первом квартале 2024 года.