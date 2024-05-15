Депутат предлагает официально продавать красивые госномера для автомобилей

Если власти начнут продавать автомобильные номера, то за первый год федеральный бюджет пополнится на 35 млрд рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением организовать официальную продажу «красивых» регистрационных знаков для автомобилей.

Нововведение поможет ликвидировать черный рынок и пополнить федеральный бюджет. Например, в последнее время у автомобилистов стали популярными номера с сочетанием букв СВО. Их стоимость начинается со 150 000 рублей и достигает 5 млн. Об этом пишет «Парламентская газета».

В Узбекистане автомобильные номера с красивыми цифрами продаются на государственном аукционе. По этой статье доходов в 2021 году бюджет страны получил 25 млн долларов, тогда как официально там зарегистрировано только 3 млн автомобилей.

«В то же время в РФ официально зарегистрировано 53,8 млн машин. В случае организации подобных аукционов в России только за первый год доходы федерального бюджета могут составить порядка 35 млрд рублей», — сказала Лантратова.

Депутаты Госдумы уже вносили подобный законопроект 3 года назад, однако его отклонили.