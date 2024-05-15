Что нужно проверить компании перед тем, как обратиться за кредитом

Чаще всего кредиторы не предоставляют финансирование должникам из реестра ФССП, банкротам и тем, у кого плохая кредитная история.

Самым популярным видом финансирования стало кредитование. Его особенность в том, что информация обо всех кредитах попадает в бюро кредитных историй.

Средства можно взять с помощью инструмента факторинга — специального кредита под закупку товара и финансирование поставки. Такой продукт не будет отражаться в кредитной истории предпринимателя.

Бизнес может обратиться к программам государственной поддержки, чтобы получить субсидии. Поддержку предоставляют компаниям, которые занимаются экономической деятельностью, важной для конкретного региона страны.

Менее популярные инструменты привлечения финансов — это продажа доли и лизинг.

Кредитные организации могут отказать в финансировании компании. Основная причина — исполнительные производства, открытые не только в отношении предприятия, но и его аффилированных лиц.

Перед тем, как обращаться в банк, нужно проверить физических лиц в реестре ФССП. Приставы в нем дают ограниченную информацию — только ФИО, дату рождения и регион. Нужно внимательно отслеживать «двойников». И если такие были обнаружены, стоит обратиться к приставу, который ведет исполнительное производство. Иначе помимо отказа в кредите можно получить и другие запреты для должников.

Записи о банкротстве хранятся на портале Федресурс бессрочно, поэтому кредиторы будут проверять несостоятельность по этому ресурсу. Есть банки со строгой политикой, который никогда не выдают займы тем, кто хоть раз обанкротился. В основном, с момента банкротства должно пройти не менее 5 лет.

Специалисты по скорингу также проверяют участие компаний в арбитражных делах и суммы споров. Лучше всего обращаться за кредитом, когда было заключено мировое соглашение или организация уже выиграла дело.

У банков есть собственные закрытые причины для отказа в финансировании. В основном, это связано с кредитной историей заемщика. Перед заявкой нужно проверить информацию в НБКИ. Сделать это можно бесплатно 2 раза в год. Просрочка может образоваться, даже если у компании долг в 1 рубль.

Важно отметить, что кредитный рейтинг не определяет решение по заявке на финансирование. Банки смотрят на платежную дисциплину клиента.

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