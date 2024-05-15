На ребенка-инвалида работодатель даст 2 стандартных вычета

Есть стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей в зависимости от очередности их рождения и есть вычет на ребенка-инвалида. Их надо суммировать.

Разъяснение дает Минфин в письме от 05.04.2024 № 03-04-06/31184.

Вычеты на детей:

1 400 – на первого ребенка;

1 400 – на второго;

3 000 – на третьего и каждого последующего;

12 000 – на ребенка-инвалида.

На первого и второго ребенка, если он инвалид, вычет будет 1 400 + 12 000 = 13 400 руб.

На третьего и последующих детей, если кто-то из них инвалид, вычет будет 3 000 + 12 000 = 15 000 руб.

Кстати, с 2025 года вырастет размер стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей и лимит дохода для него, а порядок предоставления будет беззаявительный.

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