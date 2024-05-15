На ребенка-инвалида работодатель даст 2 стандартных вычета

Разъяснение дает Минфин в письме от 05.04.2024 № 03-04-06/31184.
Вычеты на детей:
1 400 – на первого ребенка;
1 400 – на второго;
3 000 – на третьего и каждого последующего;
12 000 – на ребенка-инвалида.
На первого и второго ребенка, если он инвалид, вычет будет 1 400 + 12 000 = 13 400 руб.
На третьего и последующих детей, если кто-то из них инвалид, вычет будет 3 000 + 12 000 = 15 000 руб.
Кстати, с 2025 года вырастет размер стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей и лимит дохода для него, а порядок предоставления будет беззаявительный.
Подробно правила расчета социальных пособий, зарплаты и компенсаций разбираем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».
Вы узнаете, как заполнять уведомления по ЕНП на НДФЛ и отчетность, научитесь составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.
Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 3 690 рублей вместо
18 990 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.
Начать дискуссию