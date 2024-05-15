Wildberries и Ozon впервые вошли в десятку маркетплейсов мира

По числу посещений два российских маркетплейса попали в топ-10 мировых площадок. Пользователи заходили на Wildberries и Ozon больше 300 млн раз в месяц.

Впервые Wildberries и Ozon попали в мировой топ-10 маркетплейсов по числу посещений. Каждый месяц пользователи Wildberries заходят в приложение или на сайт примерно 343 млн раз, а на Ozon — 316 млн раз.

Первое место в мировом рейтинге занимает Amazon, который посетили в месяц свыше 4,7 млрд раз. Wildberries и Ozon заняли девятое и десятое место соответственно. Об этом пишут «Ведомости».

На эти два маркетплейса во втором полугодии 2023 года пришлось 78% всей интернет-торговли. В прошлом году Россия заняла первое место по расширению рынка e-commerce: сегмент вырос на 36%. На втором месте Филиппины с ростом на 24%.

За 2023 год число заказов на российских маркетплейсах увеличилось на 82%, до 5,1 млрд рублей.

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