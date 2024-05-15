Адвокатское бюро не включает в свои доходы вознаграждение адвокатов

Коллегии адвокатов, адвокатские бюро, адвокатские консультации относятся к некоммерческим организациям и являются плательщиками налога на прибыль.

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, поступает в кассу или на счет адвокатского образования. Но это средства адвоката, а не адвокатского образования.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-03-06/3/21025.

За счет этого вознаграждения адвокат несет профессиональные расходы, в том числе на содержание адвокатского образования.

То, что адвокат платит в бюро, и есть доходы бюро. С разницы между доходами и расходами, в том числе на зарплату сотрудников, бюро платит налог на прибыль.

Что касается НДС, то услуги, которые бюро оказывает адвокатам для их профдеятельности, не облагаются налогом.

Вместе с тем иные доходы, полученные коллегией адвокатов, адвокатскими бюро, облагаются НДС.