Что изменилось в воинском учете и как работодателям его вести

Компании смогут передавать документы в военкомат в электронном виде, но только после того, как заработает реестр воинского учета.

В законодательстве о воинском учете исправили техническую ошибку, связанную с «законным представителем» военнообязанных. Власти уточнили, что прийти в военкомат могут представители по доверенности, тогда как само понятие «законный представитель» может применяться только в отношении несовершеннолетних.

С 1 января 2024 года увеличили предельный возраст призывников с 27 до 30 лет. Для тех, кто пребывает в запасе и имеет первый разряд — с 35 до 40 лет, второй разряд — с 45 до 50 лет, третий разряд — с 50 до 55 лет.

В мобилизационном резерве могут находиться высшие офицеры до 70 лет, старшие офицеры до 65 лет, младшие — до 60 лет, а люди с иными воинскими званиями — до 55 лет.

Военкоматы начнут вести электронный реестр воинского учета. В него будет поступать информация из ЗАГСов, ФНС и реестра инвалидов. Ориентировочно система начнет работать с 1 октября 2024 года. За это время работодатели должны успеть передать сведения о сотрудниках, чтобы избежать штрафов за неисполнение обязанности.

Как только заработает реестр, организации смогут направлять все отчеты в электронном виде. Пока что эти документы принимают только в бумажном виде.

Индивидуальные предприниматели не обязаны вести воинский учет в отличие от юридических лиц. Последним это нужно делать вне зависимости от размера компании и формы собственности.

Для постановки на учет нужны:

карточка учета организации по форме № 18;

приказ об организации воинского учета;

план мероприятий по воинскому учету.

В первую очередь, с карточкой учета организации нужно прийти в местную управу и узнать о праве бронировать сотрудников в период мобилизации. После чего компания получит учетный номер, который нужно проставить в карточке по форме № 18. Один экземпляр остается в администрации, а второй — в организации, третий передается в военкомат по месту нахождения головной компании.

Предоставлять учредительные документы для постановки на учет не нужно.

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