₽ Заказать рекламу
Воинский учет

Что изменилось в воинском учете и как работодателям его вести

Компании смогут передавать документы в военкомат в электронном виде, но только после того, как заработает реестр воинского учета.

В законодательстве о воинском учете исправили техническую ошибку, связанную с «законным представителем» военнообязанных. Власти уточнили, что прийти в военкомат могут представители по доверенности, тогда как само понятие «законный представитель» может применяться только в отношении несовершеннолетних.

С 1 января 2024 года увеличили предельный возраст призывников с 27 до 30 лет. Для тех, кто пребывает в запасе и имеет первый разряд — с 35 до 40 лет, второй разряд — с 45 до 50 лет, третий разряд — с 50 до 55 лет.

В мобилизационном резерве могут находиться высшие офицеры до 70 лет, старшие офицеры до 65 лет, младшие — до 60 лет, а люди с иными воинскими званиями — до 55 лет.

Военкоматы начнут вести электронный реестр воинского учета. В него будет поступать информация из ЗАГСов, ФНС и реестра инвалидов. Ориентировочно система начнет работать с 1 октября 2024 года. За это время работодатели должны успеть передать сведения о сотрудниках, чтобы избежать штрафов за неисполнение обязанности.

Как только заработает реестр, организации смогут направлять все отчеты в электронном виде. Пока что эти документы принимают только в бумажном виде.

Индивидуальные предприниматели не обязаны вести воинский учет в отличие от юридических лиц. Последним это нужно делать вне зависимости от размера компании и формы собственности.

Для постановки на учет нужны:

  • карточка учета организации по форме № 18;

  • приказ об организации воинского учета;

  • план мероприятий по воинскому учету.

В первую очередь, с карточкой учета организации нужно прийти в местную управу и узнать о праве бронировать сотрудников в период мобилизации. После чего компания получит учетный номер, который нужно проставить в карточке по форме № 18. Один экземпляр остается в администрации, а второй — в организации, третий передается в военкомат по месту нахождения головной компании.

Предоставлять учредительные документы для постановки на учет не нужно.

Узнайте больше о том, за какие ошибки в воинском учете будут штрафовать работодателей — смотрите полную версию вебинара!

Также вы можете ознакомиться с полным каталогом записей вебинаров по ссылке. Все записи вебинаров доступны бесплатно подписчикам Клерк.Премиум.

Начать дискуссию

Нематериальные активы

Модернизацию НМА надо амортизировать

Результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей – это амортизируемое имущество по нормам НК.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Легализация зарплат выходит на новый уровень. Начнутся трудовые проверки. 🚦 «Ночной бухгалтер» № 1677

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Имущественный вычет

Не всякий налоговый агент по НДФЛ может предоставить имущественный вычет

Если вы в 2024 году купили квартиру, то не обязательно ждать, когда закончится год, чтобы сдать 3-НДФЛ. Можно оформить вычет через налогового агента. Но не всякий агент такой вычет даст.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Трудовое право

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Наталия Лукина
Финансовый анализ

Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху

Какие ошибки совершают предприниматели, когда открывают новые направления бизнеса? Какие из ошибок могут стать фатальными для уже состоявшейся на рынке компании? Из каких показателей должна состоять финансовая модель? Разберем на примерах. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху
2
Алименты

В России начнет работать реестр должников по алиментам

В реестр попадут должники по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, родителей.

7

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Exnode
Криптовалюта

Как купить или продать USDT в 2024 году и все платформы где это можно сделать

В этой статье мы обсудим различные методы покупки и продажи криптовалюты USDT (Tether).

Как купить или продать USDT в 2024 году и все платформы где это можно сделать
Воинский учет

Что изменилось в воинском учете и как работодателям его вести

Компании смогут передавать документы в военкомат в электронном виде, но только после того, как заработает реестр воинского учета.

Должная осмотрительность

Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

Что такое должная коммерческая осмотрительность и ее значение, правовые последствия в налоговых проверках. Что требует налоговый орган и как относятся суды. Кто и когда должен доказывать её проявление, налоговый орган, доказывая обоснованность начисленной недоимки или сам налогоплательщик в суде?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Наличные деньги

Стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных

ФТС России за январь-март выявила 2747 фактов незаконного перемещения гражданами наличных.

Управление финансами

Что такое маркетплейс, или как получить разные финансовые услуги в одном месте

Бывает, что банк предлагает лучшие ставки по вкладам, а его отделений нет поблизости. Но теперь необязательно куда-то ехать, чтобы выгодно открыть депозит. Это получится сделать онлайн — через финансовый маркетплейс. Разбираемся, как работают эти площадки и какие еще услуги удастся на них оформить.

Иллюстрация: Nataliya Vaitkevich/pexels
Блокировка счетов налоговой инспекцией

ФНС заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова. Он должен 153 млн рублей

Компания Гусейна Гасанова не сдала налоговую декларацию, поэтому ее счета сразу же заблокировали. Налоговики также требуют заплатить 153 млн рублей.

Разборы законов

1 275
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отпускные

Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск

Что важно учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, разъяснил Роструд.  

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Клерк

Аналитик 1С и разработчик 1С: чем отличаются эти профессии и куда проще перейти бухгалтеру

Разбираемся, в обязанностях и необходимых навыках двух востребованных специальностей, а также, чему нужно научиться бухгалтеру, чтобы стать аналитиком или начать разрабатывать в 1С.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Зарплата

Премия может быть больше оклада

Система оплаты труда, включая доплаты и премии, устанавливается локальным нормативным актом работодателя.

1
Налоги, взносы, пошлины

Цифра дня. Про электронные уведомления

Больше 5,5 млн налогоплательщиков подписались на рассылку уведомлений от ФНС через портал Госуслуги.

Цифра дня. Про электронные уведомления
Кадры

Найти работу в Белоруссии можно через приложение «Работа в ЕАЭС»

В приложении «Работа в ЕАЭС» появились услуги для тех, кто хочет отправиться работать в Беларусь. Пользователи получат всю необходимую для трудоустройства информацию, а некоторые документы и страховку можно оформить удаленно.

Пенсии

Начал действовать период охлаждения для договоров с НПФ

Теперь клиенты негосударственных пенсионных фондов могут в течение 14 дней расторгнуть договор.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с НДФЛ

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ

Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
1

Интересные материалы

Лицензирование

Вырастут пошлины за лицензии в сфере пожарной безопасности

Размер госпошлины за получение лицензий от МЧС вырастет с 7,5 до 15 000 рублей. Цены пересмотрели, поскольку ведомство будет проводить выездную проверку организации перед тем, как выдать разрешение.