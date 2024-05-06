⚡️ Итоги дня: мошенники зовут на бесплатные фотосессии, а найти пару предлагают через Госуслуги

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на Госуслугах раздел для знакомств.

Почти 300 россиян застряли в аэропорту Хургады (Египет), ожидая возвращения в РФ, но их рейс откладывается уже больше суток.

В России резко подорожает баранина. Уже осенью-зимой средние цены могут вырасти на 150-200 рублей в зависимости от конкретного вида мяса и региона продажи.

6 мая произошла одна из крупнейших вспышек на Солнце за последние 10 лет. Взрыв продолжался больше часа, есть высокие риски притока тяжелых частиц, которые воздействуют на электронику космических аппаратов.

Мошенники начали предлагать девушкам бесплатную фотосессию при условии оплаты аренды студии. Но за несколько часов до события приходит сообщение с отменой брони и ссылка якобы для возврата средств. На фишинговом сайте просят ввести данные банковской карты.

В Липецкой области мигрантам запретили работать в такси и логистике. Местные власти считают, что это позволит сделать рынок безопасным и увеличить число вакансий для жителей страны.