Опубликован отчет о бесплатной юридической помощи за прошлый год

Минюст подготовил доклад о реализации государственной политики в области обеспечения граждан РФ бесплатной юридической помощью в 2023 году.

Документ содержит:

сведения об оценке эффективности работы по оказанию бесплатной юрпомощи (БЮП) в субъектах РФ;

основные показатели деятельности государственной и негосударственной систем бесплатной юрпомощи;

направления развития этой сферы.

Количество бесплатной юридической помощи, оказанной в 2023 году участниками государственной и негосударственной систем БЮП, на 20% превышает показатели 2022 года. Так, в прошлом году государственные юридические бюро и адвокаты оказали бесплатную правовую помощь в 332 062 случаях, негосударственные центры оказания БЮП – в 112 480 случаях, юридические клиники – в 38 947.

Граждане, обратившиеся в госюрбюро, получили бесплатную юрпомощь в 186 634 случаях, адвокатами такая помощь была оказана 145 428 раз.

Минюст продолжает создание государственных юрбюро во всех регионах страны. В 2023 году они были созданы еще в 10 субъектах: Дагестане, Марий Эл, Хакасии, Удмуртии, Брянской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Омской областях.

Наличие системы госюрбюро позволяет обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов социально незащищенных категорий граждан, способствует снижению числа правовых конфликтов и повышению уровня правовой культуры.

Доклад также содержит сведения о совершенствовании правового регулирования БЮП и правового просвещения, а также мерах Минюста по повышению доступности помощи. Среди них:

закупка специальных автомобилей для организации выездных пунктов проведения правовых консультаций;

развитие общероссийской цифровой платформы для получения бесплатной юридической помощи.

Ранее мы писали, что юридическую помощь бесплатно будут оказывать по стандарту.