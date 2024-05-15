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КоАП РФ

Таможенная служба назвала самые распространенные предметы правонарушений

По линии административного производства таможенные органы ФТС России возбудили 40 625 дел. Из них почти половина приходится на юридических лиц — 17 923.

Чаще всего предметами правонарушений были валюта, алкоголь, табачные изделия, продукция растительного происхождения, легковые автомобили, а также древесина и изделия из нее. Об этом сообщала ФТС.

Наибольшее количество дел – 23 147 – возбуждено за нарушение таможенных правил, в их числе 14 363 дела по контрабандообразующим составам (ст. 16.1–16.4 КоАП).

В рамках возбужденных дел взыскано административных штрафов на 568,5 млн рублей. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 1,3 млрд рублей.

Ранее мы писали, что на юрлиц стали чаще возбуждать уголовные дела за таможенные нарушения.

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