На юрлиц стали чаще возбуждать уголовные дела за таможенные нарушения

Таможенные органы отчитались, что возбудили 641 уголовное дело в 1 квартале 2024 года.

Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (563). Из них 222 по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ.

Также уголовные дела возбуждали по фактам:

уклонения от уплаты таможенных платежей;

валютных операций перевода в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

контрабанды наличных и денежных инструментов.

Предметами преступлений преимущественно были лес и лесоматериалы, наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, иностранная и российская валюта, товары народного потребления. Об этом сообщала ФТС.

Ранее мы писали, что стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных.