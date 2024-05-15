На юрлиц стали чаще возбуждать уголовные дела за таможенные нарушения

Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (563). Из них 222 по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ.
Также уголовные дела возбуждали по фактам:
уклонения от уплаты таможенных платежей;
валютных операций перевода в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
контрабанды наличных и денежных инструментов.
Предметами преступлений преимущественно были лес и лесоматериалы, наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, иностранная и российская валюта, товары народного потребления. Об этом сообщала ФТС.
Ранее мы писали, что стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных.
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