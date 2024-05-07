Минфин запрещает льготную ставку НДС для семян. На этот раз под раздачу попала горчица

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-07-07/16209.
Есть перечень продуктов для ставки НДС 10%. Он утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.
Там есть семена горчицы с кодом 01.11.92. В этот код входит код 01.11.92.110 – семена горчицы для посева.
Казалось бы, очевидно, что ставка должна быть 10%, раз код есть в перечне. Но нет.
Минфин поясняет, что надо брать во внимание решение Верховного Суда про семена подсолнечника и кукурузы. Судьи сделали вывод, что ставка 10% не применяется, если семена идут на посев.
Таким образом, если горчицу сеют, то ставка НДС будет 20%.
Кстати, с семенами подсолнечника и кукурузы история таки завершилась в пользу аграриев – внесли поправки в НК.
Но сейчас пошли вопросы от тех, кто имеет дело с семенами пшеницы, ячменя, горчицы. Для них ставка НДС 10% по-прежнему под запретом.
Комментарии1
вот что тут добавить? Семена..... они и есть семена для того что бы их ....
а что, собственно, с семенами вообще делают? Мдааааа, с таким вопросом, оказывается, в суд идти надо! в ВерЬховный! Зря не в Прости... ой Консти-(конечно же)-ционный!
Ведь только судья может знать что делают с семенами. И на какой глубине!