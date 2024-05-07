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НДС

Минфин запрещает льготную ставку НДС для семян. На этот раз под раздачу попала горчица

Чтобы вырастить семена горчицы для еды, надо сначала посеять семена. Те семена, которые едят, облагаются НДС 10%, а те, которые сеют – 20%.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-07-07/16209.

Есть перечень продуктов для ставки НДС 10%. Он утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Там есть семена горчицы с кодом 01.11.92. В этот код входит код 01.11.92.110 – семена горчицы для посева.

Казалось бы, очевидно, что ставка должна быть 10%, раз код есть в перечне. Но нет.

Минфин поясняет, что надо брать во внимание решение Верховного Суда про семена подсолнечника и кукурузы. Судьи сделали вывод, что ставка 10% не применяется, если семена идут на посев.

Таким образом, если горчицу сеют, то ставка НДС будет 20%.

Кстати, с семенами подсолнечника и кукурузы история таки завершилась в пользу аграриев – внесли поправки в НК.

Но сейчас пошли вопросы от тех, кто имеет дело с семенами пшеницы, ячменя, горчицы. Для них ставка НДС 10% по-прежнему под запретом.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    если семена идут на посев.

    вот что тут добавить? Семена..... они и есть семена для того что бы их ....

    а что, собственно, с семенами вообще делают? Мдааааа, с таким вопросом, оказывается, в суд идти надо! в ВерЬховный! Зря не в Прости... ой Консти-(конечно же)-ционный!

    Ведь только судья может знать что делают с семенами. И на какой глубине!

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НДС

Минфин запрещает льготную ставку НДС для семян. На этот раз под раздачу попала горчица

Чтобы вырастить семена горчицы для еды, надо сначала посеять семена. Те семена, которые едят, облагаются НДС 10%, а те, которые сеют – 20%.

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