Глава РСПП: повышение налога на прибыль не должно влиять на инвестируемую часть прибыли

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что повышение налога на прибыль будет приемлемым, если не коснется той части доходов, которые компании инвестируют в свое развитие.
«Повышение налога на прибыль должно касаться той части прибыли, которая не инвестируется, а распределяется в виде дивидендов, доходов акционеров и так далее», — сказал Шохин.
По его мнению, подобная дифференциация будет социально справедливой и значимой для будущего страны. Кроме того, РСПП сообщил о готовности обсуждать условия пересмотра системы налогообложения. Предпринимателям нужны инвестиционные налоговые вычеты, которые будут действовать в том числе на соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
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