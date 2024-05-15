Глава РСПП: повышение налога на прибыль не должно влиять на инвестируемую часть прибыли

Александр Шохин назвал дифференциацию по налогу на прибыль организаций справедливой и важной для развития страны.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что повышение налога на прибыль будет приемлемым, если не коснется той части доходов, которые компании инвестируют в свое развитие.

«Повышение налога на прибыль должно касаться той части прибыли, которая не инвестируется, а распределяется в виде дивидендов, доходов акционеров и так далее», — сказал Шохин.

По его мнению, подобная дифференциация будет социально справедливой и значимой для будущего страны. Кроме того, РСПП сообщил о готовности обсуждать условия пересмотра системы налогообложения. Предпринимателям нужны инвестиционные налоговые вычеты, которые будут действовать в том числе на соглашения о защите и поощрении капиталовложений.