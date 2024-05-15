Предложено провести эксперимент по маркировке моторных масел

C 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года Минпромторг планирует проведение эксперимента по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

Проект постановления Правительства об этом размещен на федеральном портале в начале мая.

По данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», уровень нелегального оборота автомасел находится на уровне 50–60%.

«Для нас важно, что инициатором этого эксперимента стала отрасль, которая также обеспокоена ростом нелегальной продукции на рынке. Со своей стороны ЦРПТ готов к эксперименту по маркировке моторных масел как технически, так и экспертно. Мы готовы проработать с отраслью все варианты маркировки», — отметил Реваз Юсупов, заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор госсистемы маркировки «Честный ЗНАК»).

Он уточнил, что эксперимент не повлияет на стоимость товаров – на время эксперимента коды маркировки и необходимое оборудование предоставляют бесплатно, а расходы берет на себя оператор системы маркировки.

Ранее мы писали, что с 20 мая стартует эксперимент по маркировке силовых кабелей.