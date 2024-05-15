При корректировке таможенной стоимости импортеры должны доплатить НДС и пени

Так бывает, когда проверка ФТС выявляет, что таможенная стоимость определена неправильно.
Если стоимость увеличивается, то надо доплатить НДС. А также уплатить пени.
На это указывает Минфин в письме от 13.09.2023 № 03-07-08/87245.
Пени начисляются со дня, следующего за днем выпуска товаров.
Затем этот НДС можно взять на вычет.
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