При корректировке таможенной стоимости импортеры должны доплатить НДС и пени

При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления сроком уплаты таможенных платежей, в том числе НДС, является срок выпуска товаров. Но иногда приходится платить позже.

Так бывает, когда проверка ФТС выявляет, что таможенная стоимость определена неправильно.

Если стоимость увеличивается, то надо доплатить НДС. А также уплатить пени.

На это указывает Минфин в письме от 13.09.2023 № 03-07-08/87245.

Пени начисляются со дня, следующего за днем выпуска товаров.

Затем этот НДС можно взять на вычет.

Все нюансы работы с внешнеэкономическими контрактами разбираем на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение».

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.