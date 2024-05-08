Перед тем как выдать кредит, банки будут его согласовывать с родственниками клиентов

Чтобы дополнительно защитить средства на счетах клиентов, Госдума собирается принять закон с новым механизмом верификации финансовых операций. Если доверенное лицо в течение 12 часов не подтвердит транзакцию, банк отклонит ее.

В весеннюю сессию Госдума собирается рассмотреть законопроект о проверке банковских операций доверенными лицами и родственниками клиентов. Это позволит снизить мошенническую активность.

Сам документ внесли в Думу еще в ноябре 2023 года. Инициатива получила одобрение правительства.

Предполагается, что в течение 12 часов доверенное лицо сможет подтвердить или отклонить банковскую операцию. Если ответа не последует, банк не будет проводить транзакцию.

Механизм будет работать только с разрешения самих клиентов, которые хотят дополнительно защитить свои средства.

«Принятие законопроекта путем информирования доверенного лица потребителя о совершаемой от его имени финансовой операции позволит предотвратить риски потерь потребителем денежных средств в результате финансового мошенничества, а также не допустить совершение деяний после получения от доверенного лица отказа в совершении от имени потребителя указанной операции», — сказано в пояснительной записке.

В 2022 году мошенники похитили с банковских счетов россиян около 14 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2021 году. Зачастую для подтверждения операций злоумышленники просят информацию о банковской карте, CVC-номер и коды из смс-сообщений. Потерпевшие, как правило пожилые люди, не осознают, что связались с мошенниками, поэтому депутаты предложили дополнительный порядок верификации финансовых операций.

Госдума сможет принять законопроект только после того, как завершится формирование правительства. Это произойдет 13-15 мая 2024 года.