Налог на профдоход самозанятых можно платить в виде ЕНП

Плательщики налога на профессиональный доход могут выбрать способ уплаты: через ЕНП или приложение «Мой налог» (на КБК НПД).

В первом случае самозанятый вносит деньги в составе ЕНП на свой ЕНС через личный кабинет физлица или ИП. Но при наличии задолженности первоначально платеж будет направлен на ее погашение по хронологии возникновения.

Во втором случае уплату налогов можно провести с помощью мобильного приложения «Мой налог» или через уполномоченных партнеров. Такой платеж будет автоматически зачтен для погашения именно НПД.

Срок уплаты НПД – до 28 числа следующего месяца, напоминают налоговики.

Подавать уведомления по ЕНП самозанятым не нужно. Начисления формируются на основании чеков.

Про переквалификацию отношений из гражданских в трудовые и как избежать рисков, массово работая с самозанятыми, смотрите здесь.