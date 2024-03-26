Переквалификация отношений из гражданских в трудовые: как избежать рисков, массово работая с самозанятыми

Работа с самозанятыми — тенденция последних лет. Бизнес привлекает внештатный персонал, чтобы сэкономить на налоговой ставке, упростить документооборот и снизить кадровые расходы. Однако заключение договоров и регулярные массовые платежи исполнителям в сфере EdTech, розничной торговле и аутсорсинге могут привлечь пристальное внимание ФНС. Разбираемся, как грамотно организовать рабочие процессы и минимизировать налоговые риски при работе с сотнями исполнителей.

Что такое переквалификация и почему она происходит

Переквалификация гражданско-правового договора — это процедура признания существующих отношений между бизнесом и внештатным исполнителем как трудовых. Есть много сценариев, при которых налоговая служба может изменить формат сотрудничества. К наиболее частым относятся случаи, когда:

Самозанятый был сотрудником компании, с которой сотрудничает, и уволился менее двух лет назад (ч. 8 п. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ).

В договоре прописаны трудовые обязательства, а не конкретные задачи или проекты, для которых привлекали исполнителя.

Например, вместо еженедельного отчета бизнес требует ежедневной выгрузки результатов рекламной кампании, еще и в установленное время.

Компания требует от исполнителя придерживаться определенного расписания — например, с 9 утра до 18 вечера.

На практике самозанятый самостоятельно выбирает график, главное для него — уложиться в дедлайн без потери в качестве работы. Также у самозанятых нет привязки к рабочему месту. Они могут приходить и выполнять задания в офисе компании или работать удаленно.

Самозанятый использует материалы, инструменты или оборудование компании без оформления аренды и платы за эксплуатацию. Например, пользуется корпоративным телефоном или ноутбуком.

Самозанятый регулярно получает на банковскую карту фиксированную сумму от одного и того же заказчика.

Компания-заказчик требует от физлица регистрации в качестве самозанятого.

Что грозит бизнесу за нарушение правил

Если компания нарушает правила сотрудничества с самозанятыми, договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой. За это организации грозят штрафы, если нарушение совершено впервые:

Для ИП : от 5 000 до 10 000 рублей, за повторное нарушение — до 40 000 рублей.

Для юридических лиц : от 50 000 до 100 000 рублей, при повторном нарушении — до 200 000 рублей.

Для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 рублей или даже дисквалификация до трех лет.

Налоговая также может потребовать от компании выплатить весь НДФЛ (13%) и страховые взносы за каждого самозанятого. Если заказчик и самозанятый сотрудничали длительное время, ФНС может начислить штраф за несвоевременную уплату налогов.

Если компания грубо нарушила правила и занизила налоговую базу, ей может грозить штраф в размере 20% от неуплаченных налогов или страховых взносов, но не менее 40 000 рублей.

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Как организовать работу с сотнями исполнителей, чтобы избежать вопросов от ФНС

Снизить риск переквалификации отношений можно, если зафиксировать в договоре ключевые моменты работы с самозанятыми. В частности:

1. Установите зависимость оплаты от количества задач.

Например, у самозанятых преподавателей оплата часто зависит от количества часов. Это может вызвать сомнения налоговой службы в том, что договор — действительно ГПХ, и его будут рассматривать как трудовое соглашение.

Что сделать: Установите стоимость услуг самозанятого в приложении к договору и пропишите зависимость вознаграждения от количества выполненных задач. Например, «провести 20 уроков с определенной темой и планом».

2. Укажите в договоре конкретные задачи и их измеримые результаты.

Если задачи описаны в общем виде, например, «выкладка товаров» или «проведение занятий», такие формулировки также могут вызвать подозрения ФНС и увеличить риски переквалификации.

Что сделать: Пропишите задачи таким образом, чтобы они были четкими, измеримыми, выполнимыми и привязанными ко времени. Например, не «разработать онлайн-курс», а описать задачу точнее: «Разработать онлайн-курс по программированию с 20 темами, каждая из которых включает план уроков и домашние задания».

Важно указать измеримые характеристики, например, количество доставленных заказов, так как оплата должна быть связана с достижением конкретных результатов.

3. Не запрещайте самозанятым сотрудничать с другими заказчиками.

Если самозанятый получает оплату только от одного клиента, это может вызвать сомнения в характере договора. С позиции ФНС, единственный клиент бывает только в рамках трудовых отношений.

Что сделать: Не обязывайте исполнителей сотрудничать только с вами.

4. Не заключайте договоры ГПХ на длительный срок.

Часто можно наблюдать продолжительное сотрудничество компании с одним исполнителем. Однако долгосрочный договор — это сигнал для налоговой, что отношения фактически являются трудовыми.

Что сделать: Заключите с исполнителями рамочное соглашение и для каждого этапа работ формируйте отдельное задание к договору, далее подписывайте акты по факту его выполнения.

5. Не указывайте в договоре график работы и время отпуска.

Нередко от самозанятых преподавателей, курьеров или исполнителей, которые занимаются выкладкой товаров, требуют соблюдать определенный график работы. А еще в договор могут добавить информацию о времени отдыха или даже отпусках. Все это — признаки трудовых отношений.

Что сделать: Исключите пункты о рабочем графике и отдыхе из договора. При этом можете указать минимальные требования к срокам выполнения задач. Например, в договоре с самозанятыми преподавателями может быть прописано условие о проверке домашних заданий в течение 24 часов.

6. Обязательно подписывайте закрывающие документы.

Главный документ от самозанятого — это чек. Но акты выполненных работ или оказанных услуг не менее важны. С их помощью можно установить, каким был фактический объем работ и за что самозанятый получил вознаграждение. Акты также пригодятся в случае возникновения спорных ситуаций: они фиксируют договоренности и защищают как заказчика, так и исполнителя.

Что сделать: Оформляйте закрывающие документы. Это удобно делать в электронном виде, особенно если компания массово сотрудничает с дистанционными исполнителями. Проще всего использовать платформу для взаимодействия с самозанятыми.

Например, сервис «Мои самозанятые» позволяет подписывать договоры и акты онлайн с помощью неквалифицированной электронной подписи. Документы исполнителям можно отправлять напрямую из личного кабинета платформы.

7. Проверяйте, чтобы в штате не было сотрудников с такими же функциями, как у внештатников.

Например, если в штате образовательной организации есть преподаватели, которые ведут курсы и проверяют домашние работы, оформление самозанятого исполнителя с такими же функциями по ГПХ может вызвать подозрения у налоговой в подмене трудовых отношений.

Что сделать: Проверьте, чтобы должностные инструкции сотрудников не совпадали с функциями самозанятых исполнителей. Если совпадение есть, перераспределите обязанности последних. Например, штатные преподаватели разрабатывают теоретические курсы, а внешние - проверяют домашние задания.

Минимизировать риски также можно, если проверять самозанятых не только перед заключением договора, но и перед каждой выплатой. В сервисе «Мои самозанятые» этот процесс автоматизирован, что поможет сократить время на взаимодействие с сотнями внештатных исполнителей в несколько раз.

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