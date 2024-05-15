На Wildberries появился раздел с белорусскими товарами

Маркетплейс выделил целый раздел для сертифицированных белорусских товаров. Сейчас для заказа доступно 2,7 тысяч позиций.

Маркетплейс Wildberries создал специальный раздел с товарами белорусского производства под названием «Сделано в Беларуси».

«У нас появился раздел «Сделано в Беларуси» с товарами местного производства. Здесь вы сможете приобрести качественную продукцию по сниженным ценам без участия посредников», — сказано в телеграм-канале маркетплейса.

Производители товаров имеют сертификаты торгово-промышленной палаты Беларуси, они отмечены специальной маркировкой.

Сейчас в новом разделе маркетплейса пользователи могут выбрать любой из 2,7 тыс. товаров.

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