При переходе на УСН не все поступления на счет идут в доходы

Если ранее компания применяла ОСНО с методом начисления, то после перехода на УСН в доходы не идут поступления от покупателей за прошлогодние отгрузки.

Если оплата пришла в 2024 году, а отгрузка была в 2023 году, то по правилам главы 25 НК эта отгрузка уже была учтена в доходах. Поэтому повторно включать эту сумму в доходы при УСН не надо.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.01.2024 № 03-11-06/2/2899.

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