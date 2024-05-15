При импорте товаров из стран ЕАЭС через агентов вычет по НДС применяет принципал

При ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС на основании договоров поручения, комиссии, агентских договоров обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается на организацию (ИП) – поверенного, комиссионера, агента.

Причем если речь идет об агентах, которые покупают товары для принципала, то норма про НДС работает с 2024 года.

Российские посредники, импортирующие товары в РФ из стран ЕАЭС в интересах российских покупателей, платят НДС в ФНС и сдают декларацию по косвенному НДС.

Этот НДС, уплаченный агентом, идет на вычет у принципала после принятия им на учет приобретенных товаров.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-07-13/1/24930.

Основанием будут документы, подтверждающие уплату налога посредником, а также заявление (его копия), полученное от посредника.

Реквизиты этого заявления надо указать в графе 3 книги покупок.

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