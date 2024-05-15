Рестораны подняли цену бизнес-ланчей на 7%

Из-за роста цен на продукты и доставку рестораны вынуждены повышать стоимость бизнес-ланчей. Чтобы сохранить приемлемые для потребителей цены, общепит меняет рецептуру и закупает более дешевые продукты.

За год стоимость бизнес-ланчей в крупнейших городах России выросла более чем на 7%. А с февраля 2022 года ценник прибавил целых 38%.

Рестораторы вынуждены больше денег тратить на покупку продуктов питания, зарплаты сотрудникам, на аренду помещений и логистику. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные 2ГИС.

Сильнее всего обеды подорожали в Новосибирске, где за год стоимость выросла на 11,83% — до 416 рублей. Также цена на бизнес-ланчи взлетела в Ростове-на-Дону (+11,37%) и в Перми (+10,59%). В этих городах можно поесть за 382 и 376 рублей соответственно.

За 2023 год куриная грудка подорожала на 50%, кальмары — на 40%, яйца — на 30%. В мае 2024 года закупочные цены на продукты выросли на 50% год к году, сильнее всего подорожал импорт. Часть ресторанов переходят на более дешевые продукты, а кто-то меняет рецептуру и меню, чтобы сохранить приемлемые цены.

По данным «Платформы ОФД» в январе-марте 2024 года посещаемость ресторанов и кафе выросла на 5% год к году. Средний чек увеличился на 7%, до 986 рублей, а оборот заведений стал на 12% больше.

В первом квартале 2024 года объем ресторанного рынка вырос на 14% год к году и достиг 747,4 млрд рублей.