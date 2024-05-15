До 3 июня физлицам нужно отчитаться по иностранным счетам и электронным кошелькам. Есть исключения

Отчет в налоговую можно не представлять, если счета открыты в ЕАЭС и странах, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.

3 июня 2024 года включительно для резидентов РФ истекает срок представления отчетов о движении денежных средств и других финансовых активов по иностранным счетам и электронным кошелькам.

Форма отчета размещена на сайте ФНС в разделе «Валютный контроль».

Тем, кто в 2023 году проживал за рубежом в совокупности больше 183 дней, представлять отчеты за 2023 год не нужно.

Представлять отчет также не требуется по зарубежным счетам, которые открыты на территории ЕАЭС и в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией.

Если зачисление, списание или остаток по иностранному счету на конец отчетного года не превышали 600 000 рублей, отчитываться в налоговую не нужно.

Физлица могут не представлять отчеты по иностранным электронным кошелькам, если общий размер зачисленных средств за 2023 год не больше суммы, эквивалентной 600 000 рублей.