Российские миллиардеры начали возвращать активы в РФ

Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредители или бенефициары — граждане России.

Как сообщили агентству Bloomberg 2 российских миллиардера на правах анонимности, переводя активы в Россию, предприниматели сталкиваются с рисками национализации бизнеса. Сейчас они вынуждены вести бизнес только в России. О возможности того, что государство способно национализировать их активы, они стараются не думать.

Другой предприниматель, тоже попавший под санкции и перевезший активы в РФ, пытается теперь построить свою жизнь в России.

Общее состояние 26 упоминаемых агентством миллиардеров, чей средний возраст составляет 63 года, насчитывает около $350 млрд долларов.

В силу возраста им приходится планировать, как передать состояние наследникам. Агентство утверждает, что от решения этих людей — в какой стране и как именно это сделать — зависит развитие экономики и всех отраслей бизнеса.

В России нет налога на наследство и действует закон о наследственных (личных) фондах. Они позволяют легко передавать состояния следующему поколению, автоматически распределяя активы или прибыль между наследниками.