⚡️ Итоги дня: в Японии будут продавать препарат для роста зубов, магнитные бури вызывают технические сбои, а ChatGPT внедрят в iOS

Нейросеть ChatGPT хотят внедрить в iOS. Технология появится в новой версии операционной системы iOS 18 и будет анонсирована на ежегодной Всемирной конференции разработчиков в июне 2024 года.

В Японии в 2030 году начнут продавать препарат для роста зубов. Продукт способен стимулировать рост третьего набора зубов у людей.

Солнцевский суд Москвы запретил распространение объявлений о свободных вакансиях с припиской «только для славян». Подобные уточнения нарушают интересы государства и общества.

Байер обманул влюбленного парня на 11 тыс. рублей, который хотел приобрести подарок своей девушке. Посредник пообещал купить эксклюзивное ведро для попкорна от Disney Pixar с изображением Рататуя, забрал деньги и пропал. Сейчас покупатель написал заявление в полицию с просьбой вернуть средства или товар.

В Саратове начались съемки сериала о культовой поп-группе 90-х «Комбинация».

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию». В конкурсе участвовали исполнители с рогами и в стрингах телесного цвета. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.

Магнитные бури могут вызывать технические неполадки. Они могут вызывать проблемы со стабильностью напряжения в электросетях, нарушать работу навигаторов, трансформаторов и приводить к отключению защитных систем. Сильная магнитная буря была зафиксирована 11 мая.

Из-за заморозков в Липецкой области погибла половина урожая плодов и ягод. Посевы зерновых культур не пострадали.