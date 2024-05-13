⚡️ Итоги дня: в Японии будут продавать препарат для роста зубов, магнитные бури вызывают технические сбои, а ChatGPT внедрят в iOS

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
стоматологическая отрасль такого не допустит))
"Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году" - ну не сильно то мы и расстроились)