Создается официальный реестр российских отелей

Руководитель Росаккредитации Александр Соловьев познакомил представителей гостиничных агрегаторов с проектом реестра средств размещения и информацией, которая будет включена в него. Он отметил, что цель его разработки и внедрения – создание максимально удобного сервиса по включению объектов размещения и отдыха в единую базу.
Реестр будет включать:
поиск гостиниц по определенным критериям;
информацию по их классификации;
перечень аккредитованных организаций по классификации гостиниц;
сведения об экспертах по классификации;
другую значимую информацию.
По результатам поиска отдыхающий получит карточку гостиницы со всей имеющейся в реестре информацией.
Разработчики также включили в реестр отдельный раздел, где отдыхающие смогут оставить отзыв или пожаловаться на предоставленные услуги. Эта жалоба сразу будет направлена в личный кабинет гостиницы для дальнейшей работы. В случае нарушения предписанных сроков рассмотрения жалоба будет перенаправлена службой Росаккредитации в соответствующие контролирующие органы.
В ходе встречи также обсудили разработку чек-листов по самооценке для объектов мест размещения и отдыха. Соловьев отметил, что Служба планирует разработать сервис классификации на основе самооценки с применением государственного приложения с контролем геолокации.
«Обеспечение достоверности и надежности информации, которая будет включена в Реестр, является ключевым фактором и на этапе разработки, и во время эксплуатации ресурса. Важно также проработать условия верификации данных в чек-листах», — подчеркнул Соловьев.
Ранее мы писали, что гостиницы без звезд будут оценивать себя сами.
Комментарии4
Какой это уже по счёту реестр-то?
Вы их там не перепутаете? Сколько ужо их? Не пора ли приниматься за самую главную базу - реестр реестров! А то ведь без подобной описи их и растерять можно
там поди какой-то маньяк реестрофил завелся))) заставляет всех реестры создавать
Медведев?
Так тож бюджетные средства...
Грех подобное не освоить под каким-нибудь предлогом.