Создается официальный реестр российских отелей

Росаккредитация провела встречу с представителями онлайн-сервисов бронирования гостиниц, в рамках которой рассказала о ходе создания реестра отелей России.

Руководитель Росаккредитации Александр Соловьев познакомил представителей гостиничных агрегаторов с проектом реестра средств размещения и информацией, которая будет включена в него. Он отметил, что цель его разработки и внедрения – создание максимально удобного сервиса по включению объектов размещения и отдыха в единую базу.

Реестр будет включать:

поиск гостиниц по определенным критериям;

информацию по их классификации;

перечень аккредитованных организаций по классификации гостиниц;

сведения об экспертах по классификации;

другую значимую информацию.

По результатам поиска отдыхающий получит карточку гостиницы со всей имеющейся в реестре информацией.

Разработчики также включили в реестр отдельный раздел, где отдыхающие смогут оставить отзыв или пожаловаться на предоставленные услуги. Эта жалоба сразу будет направлена в личный кабинет гостиницы для дальнейшей работы. В случае нарушения предписанных сроков рассмотрения жалоба будет перенаправлена службой Росаккредитации в соответствующие контролирующие органы.

В ходе встречи также обсудили разработку чек-листов по самооценке для объектов мест размещения и отдыха. Соловьев отметил, что Служба планирует разработать сервис классификации на основе самооценки с применением государственного приложения с контролем геолокации.

«Обеспечение достоверности и надежности информации, которая будет включена в Реестр, является ключевым фактором и на этапе разработки, и во время эксплуатации ресурса. Важно также проработать условия верификации данных в чек-листах», — подчеркнул Соловьев.

Ранее мы писали, что гостиницы без звезд будут оценивать себя сами.