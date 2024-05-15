Большинство компаний из сферы электронной коммерции пользуются искусственным интеллектом

67% российских e-commerce компаний применяют в работе генеративный искусственный интеллект. В традиционном ретейле доля таких предприятий не превышает 10%.
Половина представителей электронной коммерции вкладывают до 5% бюджета в IT и ИИ. Об этом пишет портал RB.RU со ссылкой на исследование компании «Яков и партнеры».
«Половина компаний интернет-торговли не видят рисков вообще, а половина обеспокоена исключительно вопросами кибербезопасности», — сказано в исследовании.
Традиционный торговый бизнес инвестирует в новые технологии максимум 2% бюджета.
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