Большинство компаний из сферы электронной коммерции пользуются искусственным интеллектом

Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет

Основа профессии финансиста — учет и отчетность. Важно уметь анализировать, проверять данные на соответствие законодательству, планировать и оценивать эффективность бизнеса. Такие требования были вчера, есть сегодня и будут завтра, однако только этого уже недостаточно. Чего ждут от современного специалиста — разбираемся в статье.