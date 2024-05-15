Начал действовать регламент для комиссий по нелегальной занятости

Создать такую комиссию региональные власти должны в течение 3-х месяцев.
В комиссию по согласованию входят представители заинтересованных территориальных органов федеральных органов власти. Представители прокуратуры не входят в состав комиссии, но могут участвовать в заседаниях, если их пригласят.
Что касается представителей МВД, ФНС и Роструда, то в постановлении нет уточнения об этих ведомствах.
Заседания комиссии будут проходить не реже 1 раза в квартал.
Комиссии могут запрашивать информацию в ФНС, даже если это налоговая тайна.
Также у органов власти и фондов будут запрашивать информацию:
об использовании бизнес-недвижимости без регистрации ООО или ИП;
возможном использовании труда граждан без заключения трудовых договоров;
возможно прикрытии трудовых отношений договорами ГПХ;
о тех, кто ведет лицензируемую деятельность;
бизнесе, который получил господдержку;
бизнесе, у которого объем услуг большой, а сотрудников мало.
На комиссии будут рассматривать случаи неоформления трудовых отношений, подмены работников самозанятыми, зарплату ниже МРОТ. Если эти нарушения выявят, будут сообщать об этом в Роструд, который проведет проверки.
Комиссия по противодействию нелегальной занятости — это координационный орган без полномочий по государственному или муниципальному контролю. Однако она может направлять в органы госконтроля и надзора информацию для проведения контрольных, надзорных, профилактических мероприятий в целях противодействия нелегальной занятости.
Организуют горячую линию по приему жалоб от населения по нелегальной занятости.
В первую очередь ФНС будет передавать в комиссию информацию об организациях, которые привлекают на постоянной основе самозанятых.
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