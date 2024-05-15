Начал действовать регламент для комиссий по нелегальной занятости

12 мая 2024 года вступило в силу постановление правительства от 03.05.2024 № 571, которым утверждено Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

Создать такую комиссию региональные власти должны в течение 3-х месяцев.

В комиссию по согласованию входят представители заинтересованных территориальных органов федеральных органов власти. Представители прокуратуры не входят в состав комиссии, но могут участвовать в заседаниях, если их пригласят.

Что касается представителей МВД, ФНС и Роструда, то в постановлении нет уточнения об этих ведомствах.

Заседания комиссии будут проходить не реже 1 раза в квартал.

Комиссии могут запрашивать информацию в ФНС, даже если это налоговая тайна.

Также у органов власти и фондов будут запрашивать информацию:

об использовании бизнес-недвижимости без регистрации ООО или ИП;

возможном использовании труда граждан без заключения трудовых договоров;

возможно прикрытии трудовых отношений договорами ГПХ;

о тех, кто ведет лицензируемую деятельность;

бизнесе, который получил господдержку;

бизнесе, у которого объем услуг большой, а сотрудников мало.

На комиссии будут рассматривать случаи неоформления трудовых отношений, подмены работников самозанятыми, зарплату ниже МРОТ. Если эти нарушения выявят, будут сообщать об этом в Роструд, который проведет проверки.

Комиссия по противодействию нелегальной занятости — это координационный орган без полномочий по государственному или муниципальному контролю. Однако она может направлять в органы госконтроля и надзора информацию для проведения контрольных, надзорных, профилактических мероприятий в целях противодействия нелегальной занятости.

Организуют горячую линию по приему жалоб от населения по нелегальной занятости.

В первую очередь ФНС будет передавать в комиссию информацию об организациях, которые привлекают на постоянной основе самозанятых.

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