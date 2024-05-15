🏢 В платежки ЖКХ хотят снова включить страховку жилья. Им мало платы за капремонт? — возмущаются наши подписчики в ВК

Средняя стоимость страхового продукта в отношении жилого помещения будет составлять около 50 рублей в месяц. Владельцы жилья смогут отказаться от страховки.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует добавить в платежку ЖКХ графу со страховкой жилья. Средняя стоимость страхования жилого помещения около 55 кв. метров составит 50 рублей в месяц.

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Например, у кого-то строка со страховкой и сейчас есть в платежке:

Пользователи также намекают на две статьи УК — 159-ю про мошенничество и 330-ю про самоуправство.

Также есть понимание, что в сфере ЖКХ есть более актуальные проблемы и задачи:

Собственник сможет по своему желанию оплачивать страховку. Для этого нужно поставить или нет галочку напротив этой строки. Подобный подход уберет посредников и сделает страховку дешевле, пишет RG.RU.

«Конструкция действующего сейчас закона позволяет создать механизм распределения ответственности по договору страхования между страховой компанией, Российской национальной перестраховочной компанией и региональными властями, что направлено на получение услуги по стоимости, доступной всем гражданам страны и в отношении любого зарегистрированного жилого строения», — сказал президент ВСС Евгений Уфимцев.

Еще наши подписчики предлагают: «давно пора отдать ЖКХ в государственные руки и отслеживать пристально» и удивляются — «Мало денег что ли стало идти в перестрахование?».

В апреле 2024 года в Госдуму внесли законопроект, по которому регионы будут определять собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

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