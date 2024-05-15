Над чем будет работать Минтруд ближайшие 6 лет: программа

Антон Котяков выступил перед депутатами Госдумы и представил программу работы Минтруда на ближайшие 6 лет, до 2030 года.

Минтруд сосредоточится на достижении национальных целей, поставленных президентом Путиным. Про них мы писали здесь.

Планы на следующие 6 лет в части семейной политики:

Запустить нацпроект «Семья» с эффективными и новыми мерами поддержки .

Сформировать единую систему мониторинга ключевых потребностей семей в регионах.

Увеличить охват системой долговременного ухода до 500 тыс. граждан.

Внедрить лицензирование соцуслуг в домах-интернатах.

Предусмотрена работа над снижением уровня бедности и дифференциацией доходов:

Увеличение объемов заключения соцконтрактов. В приоритете — с многодетными семьями.

До конца 2024 года выработка параметров пилота по отраслевым системам оплаты труда для образования и здравоохранения.

Также заявлено, что Минтруд сохранит низкий уровень безработицы и снижение структурной безработицы. Продолжит модернизацию службы занятости: полностью инфраструктура будет обновлена в 2028 году.

Планы в части цифровой трансформации соцсектора:

До конца этого года все федеральные меры поддержки будут предоставляться по одному заявлению или без него.

Со следующего года начнется работа по переводу в такой же простой формат региональных выплат.

О технических средствах реабилитации (ТСР) инвалидов:

Будут развивать удобные цифровые сервисы, расширять использование электронных сертификатов.

Сократят сроки предоставления ТСР.

При разработке индивидуальной программы реабилитации будут учитываться не только медицинские, но социальные показания.

Продолжится адресное сопровождение ветеранов СВО в части получения соцвыплат и услуг, содействия в трудоустройстве.

Госдума утвердила кандидатуру Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты России.