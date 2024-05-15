Неожиданно: отпуск может официально длиться несколько часов

Роструд разъяснил возможность предоставления по ТК отпуска без сохранения заработной платы на несколько часов.

По мнению ведомства, такой отпуск может быть предоставлен.

Трудовое законодательство не устанавливает ни минимальной, ни максимальной продолжительности отпуска без сохранения зарплаты.

Согласно ч. 1 ст. 128 ТК, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты. Его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.

Основание для предоставления отпуска без содержания — письменное заявление работника.

Роструд предупредил, что инициатива предоставления такого отпуска должна исходить от работника. Наниматель не может по своему усмотрению отправить работника в такой отпуск. Например, из-за уменьшения объема работ, финансовых трудностей в организации и т. п.