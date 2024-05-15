Неожиданно: отпуск может официально длиться несколько часов

По мнению ведомства, такой отпуск может быть предоставлен.
Трудовое законодательство не устанавливает ни минимальной, ни максимальной продолжительности отпуска без сохранения зарплаты.
Согласно ч. 1 ст. 128 ТК, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты. Его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.
Основание для предоставления отпуска без содержания — письменное заявление работника.
Роструд предупредил, что инициатива предоставления такого отпуска должна исходить от работника. Наниматель не может по своему усмотрению отправить работника в такой отпуск. Например, из-за уменьшения объема работ, финансовых трудностей в организации и т. п.
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