₽ Заказать рекламу
Отпуска

Неожиданно: отпуск может официально длиться несколько часов

Роструд разъяснил возможность предоставления по ТК отпуска без сохранения заработной платы на несколько часов.

По мнению ведомства, такой отпуск может быть предоставлен.

Трудовое законодательство не устанавливает ни минимальной, ни максимальной продолжительности отпуска без сохранения зарплаты.

Согласно ч. 1 ст. 128 ТК, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты. Его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.

Основание для предоставления отпуска без содержания — письменное заявление работника.

Роструд предупредил, что инициатива предоставления такого отпуска должна исходить от работника. Наниматель не может по своему усмотрению отправить работника в такой отпуск. Например, из-за уменьшения объема работ, финансовых трудностей в организации и т. п.

Начать дискуссию

ОСАГО

Как страховые компании манипулируют с ОСАГО + каско

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова выявила недобросовестные практики по смешиванию договоров ОСАГО и каско.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры обсуждают «отмазки» от ведения кадров и воинского учета. 👩‍💼«Ночной бухгалтер» № 1681

Бухгалтерам нередко навязывают дополнительные обязанности, вроде ведения воинского учета. Клиенты и руководители понимают только слово «учет» и не вникают в специфику. Как отказаться от ненужных забот или... подзаработать на этом.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Инвестиции

Акции «Яндекса» начнут продаваться на Мосбирже с 10 июля

Ценные бумаги МКПАО «Яндекс» допустят к торгам с 8 июля, а 10 июля Мосбиржа проведет делистинг акций нидерландской компании Yandex N.V.

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Отпуска

Неожиданно: отпуск может официально длиться несколько часов

Роструд разъяснил возможность предоставления по ТК отпуска без сохранения заработной платы на несколько часов.

Кадры

Названы регионы — лидеры по числу сезонных вакансий

Весной работодатели разместили более 14 тысяч различных предложений трудоустройства и вакансий с сезонной занятостью на портале «Работа России».

Моё дело
Налоговые проверки

Готовим пояснения для налоговой инспекции по отчётной кампании

После отчётной кампании проверяющие могут потребовать дать пояснение. У них могут появиться любые вопросы, и, возможно, на них придётся отвечать. А от ответов будет зависеть исход отчётного периода. Разбираемся на практике и примерах, как составлять пояснения.

Готовим пояснения для налоговой инспекции по отчётной кампании

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Государственные ведомства

Антон Силуанов остался министром финансов

Силуанов возглавляет Минфин с 16 декабря 2011 года.

ОСАГО

Автоюристам могут сократить поле для деятельности

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании» предложила меры по снижению случаев вовлечения автоюристов в урегулирование споров по ОСАГО.

НДФЛ

Стало известно, когда налоговые вычеты станут автоматическими

Для получения вычетов по НДФЛ больше не понадобится собирать справки и другие подтверждающие документы. Налоговая с 2026 года сама рассчитает размер вычета и автоматически переведет нужную сумму.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Вышла новая версия нейросети GPT-4o, депутаты подрались в парламенте Грузии, а Почта России быстрее отправляет посылки

Подготовили обзор главных событий дня — 14 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

2
Земельный налог у организаций

Счетная палата: компании задолжали больше 30 млрд рублей по земельному налогу

Главной проблемой для аудиторов стали земельные участки, которые принадлежат фирмам, исключенным из ЕГРЮЛ.

1
Exnode
Криптовалюта

Криптообменники в Москва Сити: где обменять криптовалюту на наличные рубли

Международный деловой центр «Москва-Сити», расположенный на Пресненской набережной, объединяет в себе зоны отдыха и деловой активности, и именно здесь расположено большинство офисов, в которых можно обменять крипту на наличные, и наоборот.

Криптообменники в Москва Сити: где обменять криптовалюту на наличные рубли

Разборы законов

1 284
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Трудовые отношения

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
Маркировка товаров

Госдума готовит закон о маркировке контента от нейросетей

Изображения, тексты, аудио и видео, созданные искусственным интеллектом, могут ввести пользователей в заблуждение. Поэтому депутаты предложили маркировать сгенерированный контент. А если он будет распространяться без маркировки, то материалы заблокируют.

1
Астрал
Электронные подписи

Выпуск КЭП с использованием ЕБС: что это такое, как получить, и зачем нужно

Раньше выпустить квалифицированную электронную подпись удаленно могли только те, у кого был действующий сертификат ЭП. Теперь такая услуга стала доступна новым пользователям — подтвердить свою личность удаленно можно с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС).

Выпуск КЭП с использованием ЕБС: что это такое, как получить, и зачем нужно
Зарплата

В 2025 году бюджетникам будут платить по-новому. Минтруд запустит пилотный проект

Чтобы фиксированные выплаты бюджетникам были не ниже МРОТ, Минтруд запустит пилотный проект с новой системой оплаты труда. В первую очередь изменения затронут работников из сферы образования и здравоохранения.

ПрощеБизнес
Охрана труда

Как работодателю законно отказаться от обучения по охране труда

Абсолютно все работодатели обязаны организовать и провести обучение своих работников по охране труда. Это реализуется посредством внутреннего и внешнего обучения, инструктажей нескольких видов и стажировки на рабочем месте.

Как работодателю законно отказаться от обучения по охране труда
Интернет и IT

💡 Большинство компаний из электронной коммерции пользуются искусственным интеллектом. Но не все технологии приживутся, говорит эксперт

Представители сферы e-commerce инвестируют в новые технологии на базе искусственного интеллекта примерно 5% бюджета.

2

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Мотивация персонала

Цифра дня. Про мотивацию

Самым эффективным способом мотивации сотрудников работодатели считают регулярный пересмотр зарплаты.

Цифра дня. Про мотивацию

Интересные материалы

Государственные ведомства

Над чем будет работать Минтруд ближайшие 6 лет: программа

Антон Котяков выступил перед депутатами Госдумы и представил программу работы Минтруда на ближайшие 6 лет, до 2030 года.