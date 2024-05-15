Дистанционного работника временно можно привлечь для работы в офисе

По ТК работать дистанционно можно на постоянной основе, а временно не более 6 месяцев или периодически. Можно чередовать то дистанционную работу, то офисную.

При этом в ТК нет временных ограничений периодической дистанционной работы.

В нормативных актах работодателя, трудовых договорах или допсоглашениях к ним могут быть прописаны условия и порядок:

вызова работодателем дистанционного работника на стационарное рабочее место;

выхода на работу в офис такого работника по своей инициативе.

То есть по нормам ТК есть возможность вызова дистанционного работника на стационарное рабочее место при выполнении дистанционной работы временно.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 25.04.2024 № 14-6/ООГ-2604.

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