Дистанционного работника временно можно привлечь для работы в офисе

При этом в ТК нет временных ограничений периодической дистанционной работы.
В нормативных актах работодателя, трудовых договорах или допсоглашениях к ним могут быть прописаны условия и порядок:
вызова работодателем дистанционного работника на стационарное рабочее место;
выхода на работу в офис такого работника по своей инициативе.
То есть по нормам ТК есть возможность вызова дистанционного работника на стационарное рабочее место при выполнении дистанционной работы временно.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 25.04.2024 № 14-6/ООГ-2604.
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