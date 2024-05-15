Власти хотят установить единый порог оплаты услуг ЖКХ

Допустимая доля расходов на ЖКУ сейчас составляет 22% от дохода семьи, а в регионах эту долю могут уменьшать. Однако в Госдуме предлагают сделать единый федеральный стандарт.

В Госдуму внесут законопроект, в котором будет определен единый стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКХ. Порог не будет превышать 15%, а для многодетных семей и одиноких пенсионеров — 10%.

Сейчас допустимая доля расходов на коммуналку составляет 22% от дохода семьи, но регионы имеют право ее уменьшить. Например, в Санкт-Петербурге пороговое значение 14%, а в Москве — 10%. Если расходы семей на ЖКУ будут превышать этот лимит, они имеют право получать субсидии от государства. Об этом пишут «Известия».

В 2023 году общая сумма задолженности населения по услугам ЖКХ выросла на рекордные 8,7% до 833,5 млрд рублей. Как считают авторы законопроекта вместе с главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, на рост долгов повлияло увеличение тарифов, которое не считается с динамикой доходов населения.

«Мы не предлагаем чего-то принципиально нового. Это уже действующие хорошие региональные практики, которые мы считаем правильным закрепить на федеральном уровне», — сказал Нилов.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что если уменьшить оплату ЖКУ, то у дефицитного федерального бюджета появятся новые расходы, которые он может не потянуть.