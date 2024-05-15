Тарифы на услуги нотариусов будет устанавливать государство, а не сами нотариусы

Министр юстиции России Константин Чуйченко будучи и. о. принял участие в заседании Совета Федерации, где сделал ряд важных заявлений. В том числе Минюст планирует реформу нотариата.

По мнению Чуйченко, нотариусы не должны участвовать в формировании цен на свои же услуги. Он отметил, что существующая схема расчета нотариального тарифа оправдала себя не в полной мере.

«Тарифы должно устанавливать государство: предельный тариф по каждому виду нотариальных действий должен устанавливаться непосредственно на федеральном уровне, а в регионах с учетом конкретной социально-экономической ситуации – исполнительными органами субъектов, в размере, не превышающем предельный. Здесь ничего концептуально нового мы не изобретаем – такая практика есть в ряде отраслей», – подчеркнул министр.

Это будет новый закон «О нотариате и нотариальной деятельности», который изменит подход к тарифам нотариальных услуг.