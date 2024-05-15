Тарифы на услуги нотариусов будет устанавливать государство, а не сами нотариусы

По мнению Чуйченко, нотариусы не должны участвовать в формировании цен на свои же услуги. Он отметил, что существующая схема расчета нотариального тарифа оправдала себя не в полной мере.
«Тарифы должно устанавливать государство: предельный тариф по каждому виду нотариальных действий должен устанавливаться непосредственно на федеральном уровне, а в регионах с учетом конкретной социально-экономической ситуации – исполнительными органами субъектов, в размере, не превышающем предельный. Здесь ничего концептуально нового мы не изобретаем – такая практика есть в ряде отраслей», – подчеркнул министр.
Это будет новый закон «О нотариате и нотариальной деятельности», который изменит подход к тарифам нотариальных услуг.
Комментарии2
Нотариусы вообще не должны быть ИП-шниками.
Из всего смысла их рода деятельности - они выполняют государственные функции. Кто и как придумал их определить в роде базарного торговца представить очень затруднительно. Из общего смысла они и должны быть государственными или гражданскими служащими.
Естественно за их услуги должна взиматься установленная государством пошлина.
За нотариат плата вернее госпошлина и так небольшая. А вот за доп услуги, от которых невозможно отказаться - типа распечатки или набора текста документа плата баснословная.