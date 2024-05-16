Для многих преступлений принудительные работы станут основным наказанием вместо заключения

Министра юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что минюст подготовил законопроект, который расширит в УК список преступлений с наказанием в виде принудительных работ.

Это сделают в рамках общей гуманизации уголовно-исполнительной системы— чтобы было меньше мер пресечения в виде заключения. В частности, для более 65 составов преступлений введут наказанием в виде принудительных работ в качестве основного.

Чуйченко отметил, что дальнейшая гуманизация УИС должна быть связана с совершенствованием и расширением практики применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Он подчеркнул важность назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания и ограничения применения меры пресечения в виде заключения.