Для многих преступлений принудительные работы станут основным наказанием вместо заключения

Это сделают в рамках общей гуманизации уголовно-исполнительной системы— чтобы было меньше мер пресечения в виде заключения. В частности, для более 65 составов преступлений введут наказанием в виде принудительных работ в качестве основного.
Чуйченко отметил, что дальнейшая гуманизация УИС должна быть связана с совершенствованием и расширением практики применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Он подчеркнул важность назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания и ограничения применения меры пресечения в виде заключения.
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