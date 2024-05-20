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УСН

Нужен ли кассовый чек при закупке товаров у физлица для перепродажи на УСН

НК напрямую не регулирует, какие документы нужны для обоснования расходов по УСН при покупке товаров у физического лица для последующей перепродажи.

Многие ИП на УСН покупают товар у других физлиц для перепродажи. Может случиться, что есть только договор. По нему продавец получил деньги и перечислены реквизиты товара, продавца и покупателя, стоимость. А чек ИП-покупатель на упрощенке не пробивал. Соответственно, возникает вопрос, можно ли включить в расходы УСН себестоимость товара.

В сервисе Клерк.Консультации эксперт разъяснил, как действовать.

Стоимость МПЗ можно включить в расходы на упрощенке. Это будут материальные расходы.

Что касается подтверждающих документов, с продавцом надо оформить письменный договор купли-продажи. Кроме того, можно составить акт закупки, который вполне может выступать как первичкой, так и полноценным договором одновременно. Ведь форма договора может быть любой. Главное, чтобы обе стороны его подписали — п. 2 ст. 434 ГК. Акт закупки можно составить в произвольной форме.

По закону ИП на УСН имеют право закупать товары у физических лиц для последующей перепродажи в своем магазине. При этом в случае составления закупочного акта он может быть признан расходами при налогообложении ИП на УСН — в соответствии со ст. 346.11 НК.

Для подтверждения расходов достаточно одного договора — именно он подтверждает расходы на покупку товаров. Дополнительно может быть оформлен закупочный акт — он может подтвердить именно факт передачи имущества.

Но если операций купил-продал было несколько и товар изначально закупался для перепродажи — то есть прослеживается периодический характер предпринимательской деятельности — чек безопаснее пробить.

Позиция чиновников неоднократно менялась. В последних разъяснениях говорится так: если товар приобретается для перепродажи, то чек ККТ пробить нужно, если изначально известно, что товар закупают для перепродажи. Если товар был приобретен для производства, а потом продан за ненадобностью, чек пробивать не нужно.

«Если деятельность организации направлена на приобретение товаров у физических лиц и их дальнейшую реализацию, при осуществлении расчетов (выплат денежных средств физическому лицу за товар) у организации возникает обязанность применения контрольно-кассовой техники и, соответственно, выдачи (направления) кассового чека» — гласит письмо Минфина от 07.09.2021 № 30-01-15/72134.

При отсутствии документального подтверждения закупки налоговый орган может принять решение о непризнании расходов.

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