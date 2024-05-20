Новая схема мошенничества: клиентам предлагают продлить срок действия банковских карт

Злоумышленники убеждают держателей банковских карт немедленно продлить срок их действия, продиктовав код из смс. Делать этого не нужно, поскольку сейчас банки продлевают карты автоматически, ими можно пользоваться бессрочно.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал о новом способе мошенничества с предложением продлить срок действия банковской карты. Клиентам звонят в мессенджерах с фейковых аккаунтов и предупреждают, что нужно срочно продлить банковскую карту. Мошенники предлагают это сделать быстро, просто сообщив код из смс.

«В последнее время мы снова наблюдаем повышенную мошенническую активность, когда злоумышленники совершают хищения под предлогом необходимых манипуляций с банковскими продуктами. Похожие схемы мошенники уже использовали ранее, но предлагали заменить сим-карту и договор сотового оператора», — сказал Чугунов.

С 2020 года банки самостоятельно продлевают облуживание карт даже с истекшим сроком действия. Несмотря на то, что ВТБ выдает карты на 7 лет, по факту они работают бессрочно. Заменить их можно только при физическом износе.