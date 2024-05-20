С 2025 года социальный заказ будет работать во всех регионах

Экспериментальный механизм социального заказа оказался успешным, поэтому Минфин утвердит его на постоянной основе. К участию присоединятся все регионы РФ.

Минфин планирует с 2025 года подключить все регионы РФ к механизму социального заказа. Экспериментальный проект утвердят на постоянной основе. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

«В связи с успешной апробацией подготовленный законопроект предусматривает реализацию Федерального закона о социальном заказе с 1 января 2025 года на всей территории Российской Федерации», — сообщили в Минфине.

Сейчас в эксперименте участвуют 38 субъектов РФ. По итогам 2024 года воспользоваться социальными услугами, которые предлагает бизнес, смогут 19 млн россиян.

Программу социального заказа запустили в экспериментальном режиме в 2020 году. Она позволяет организациям, ИП и самозанятым, которые производят товары, оказывают услуги и выполняют работы, получить государственный заказ на социальные услуги и бюджетные субсидии.

Согласно федеральному закону № 189-ФЗ, отбор исполнителей происходит на конкурсной основе или по сертификатам.

На субсидии имеют право те, кто занимается социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение и туристические услуги для детей, оказывают паллиативную помощь и помогают в трудоустройстве.