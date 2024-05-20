С 2025 года начнет действовать соглашение об избежании двойного налогообложения с Малайзией

Ратификация соглашения запланирована на конец 2024 года. Дивиденды будут облагаться по ставке 10% и 15% в зависимости от доли участия в капитале.

Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Ратификация документа состоится до конца 2024 года, а нормы будут применяться с 1 января 2025.

Налоговая ставка у источника на доходы в виде дивидендов будет в размере 10% — при 25% участии в капитале в течение года. В остальных случаях предусмотрена ставка 15%. По процентам и роялти удержат 10%. Для правительств и госкомпаний предусмотрены исключения. Об этом сказано на сайте Минфина.

«В сегодняшних условиях, когда российский бизнес активно переориентируется на рынки стран Азии и Ближнего Востока, важно создавать комфортные условия для развития инвестиционных и торгово-экономических связей с этими регионами, в том числе в налоговой сфере. Подписание Соглашения с Малайзией – еще один шаг в этом направлении», — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

7 мая 2024 года между Россией и Абхазией подписано межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы. Ратификация протокола должна состояться до конца 2024 года.