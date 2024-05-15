РФ и Абхазия договорились об избежании двойных налогов

7 мая 2024 года в городе Сухум между Россией и Абхазией подписано межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы. Ратификация протокола должна состояться до конца 2024 года.

Минэкономразвития сообщает, что Соглашение подготовлено в рамках Программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией, реализация которой идет под патронажем Минэк России.

Мероприятия программы способствуют продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами в таких ключевых сферах, как энергетика, налоговое и таможенное регулирование, инвестиционная и банковская деятельность, социальная сфера.

Соглашение устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Ставка налога на процентные доходы — 0%, что позволит не облагать налогом в государстве-источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства.

Соответственно, налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Также Соглашение освобождает застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где идет строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

«Подписание соглашения об избежании двойного налогообложения является важным элементом гармонизации инвестиционного климата наших стран, инструментом защиты прав инвесторов и послужит залогом экономического развития. Соглашение гарантирует безусловную предсказуемость налогового режима и послужит стимулированию взаимной торговли и инвестиций, а также будет способствовать предотвращению налоговых правонарушений», — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

При поддержке России в Абхазии реализуется госпрограмма социально-экономического развития на 2022–2025 годы, которая в том числе предусматривает реализацию проектов с участием российских инвестиций.

В 2024 году с привлечением российских банков уже приступили к реализации 5 инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве и транспорте на общую сумму заемных средств 2,7 млрд рублей.