Малый бизнес получил 130 млрд рублей по программе «1764»

По льготной ставке 13,4% годовых финансирование привлекли представители МСП из сферы гостиничных услуг, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, а также транспортные компании и склады.

В первом квартале 2024 года представители малого и среднего бизнеса в рамках программы «1764» получили больше 130 млрд рублей. МСП заключили 5,1 тыс. кредитных договоров.

70% от общего объема льготных кредитов пришлось на малый бизнес и микропредприятия. Они привлекли финансирование по ставке 13,4% годовых. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

«Инструмент настроен на тенденцию роста приоритетных отраслей – быстрорастущих сфер с высоким мультипликативным эффектом. Это, например, обрабатывающие производства, технологические компании, туризм», — сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Больше половины всех кредитных средств получили представители обрабатывающих производств, транспортные компании и складские комплексы привлекли более 17 млрд рублей, сельскохозяйственные предприятия — 7,6 млрд рублей, а гостиничный бизнес получил 5,2 млрд рублей.

Средний размер кредитов, привлеченных субъектами МСП с государственной поддержкой, составил от 30 до 46 млн рублей.

«Из общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП, 33% приходится на ЦФО, 21% – на Приволжский Федеральный округ, 12% – на Сибирский Федеральный округ. Наименьший объем кредитов предоставлен предпринимателям из ДФО (5,4%) и СКФО (2,1%)», — говорится в сообщении.

Лидерами по выдаче льготных кредитов стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область.