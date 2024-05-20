Минфин начнет активно развивать исламский банкинг

В рамках выступления на международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2023» замглавы Минфина Иван Чебесков заявил — «у нас амбициозные задачи, рассматриваем, прежде всего, стратегические цели развития этого рынка».

«Когда мы смотрели на глобальный, международный рынок партнерского банкинга, увидели, что он оценивается в районе эквивалента 4 триллионов долларов. Это огромный рынок, примерно 6,5% всего глобального банковского сектора. В некоторых странах эта цифра занимает более 50% от всего рынка. Видим огромный потенциал использования этих инструментов, но это произойдет не сразу, поэтапно», — сказал Чебесков.

Он добавил, что у граждан есть сбережения, которые находятся «под подушкой» и они могли бы вовлечь их в оборот с помощью инструментов партнерского финансирования.

Кроме того, по его мнению, есть огромный потенциал расширения самой линейки инструментария.

Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама: запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции.

Ранее мы сообщали, что Тинькофф запустил банковскую карту по нормам шариата.