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Госзакупки

Самые интересные споры по госзакупкам за 1 квартал 2024 года

ФАС привела обзор судебной практики в сфере госзакупок за 1 квартал 2024 года.

О самых интересных делах Федеральной антимонопольной службы рассказала в тг-канале ФАС Анастасия Жлукта — заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа.

Среди них:

  • неверное описание объекта закупки при наличии товара в каталоге, а также неверное применение «национального режима»;

  • недопустимость установления произвольного порядка оценки заявок;

  • установление в проекте контракта условия о предоставлении независимой гарантии;

  • несоответствие участника закупки дополнительным требованиям.

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Госзакупки

Самые интересные споры по госзакупкам за 1 квартал 2024 года

ФАС привела обзор судебной практики в сфере госзакупок за 1 квартал 2024 года.

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20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Святой рандом мая. PIKK — акции ПИК

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом мая. PIKK — акции ПИК

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Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам
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Exnode

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