Самые интересные споры по госзакупкам за 1 квартал 2024 года

О самых интересных делах Федеральной антимонопольной службы рассказала в тг-канале ФАС Анастасия Жлукта — заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа.
Среди них:
неверное описание объекта закупки при наличии товара в каталоге, а также неверное применение «национального режима»;
недопустимость установления произвольного порядка оценки заявок;
установление в проекте контракта условия о предоставлении независимой гарантии;
несоответствие участника закупки дополнительным требованиям.
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