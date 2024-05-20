Центробанк определит параметры кредитных каникул для бизнеса

Специалисты Центробанка обсудили с предпринимателями, какой механизм кредитных каникул будет удобным для них. Осталось утвердить эти параметры в Минэкономразвития и Минфине.

Как сказал «Известиям» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, дискуссия регулятора с ведомствами завершится через 2-3 недели.

Кредитные каникулы позволяют бизнесу брать отсрочку до 6 месяцев по каждому из кредитных договоров. Это можно сделать только один раз за срок действия займа. Особые условия будут у представителей малого и среднего бизнеса. На кредитные каникулы смогут уйти представители 70 отраслей.

В пресс-службе Сбера добавили, что кредитные каникулы представляют собой реструктуризацию задолженности, которая не портит кредитную историю. Однако во время такой отсрочки платежей проценты по долгу все равно будут начисляться, из-за чего вырастет полная стоимость кредита.

«Если каждый предприниматель единовременно захочет взять отсрочку, в банковском секторе будет коллапс. Поэтому компаниям нужно понимать, что пользоваться этой мерой надо в самых сложных случаях», — сказал Егор Диашов из «Опоры России».

В феврале 2024 года Владимир Путин поручил Федеральному Собранию сделать механизм кредитных каникул постоянным. Изначально эта мера была установлена во время пандемии и после начала СВО.